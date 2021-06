Blink-182-sanger har kræft: 'Jeg er bange'

Mark Hoppus har fået behandling for kræft i et par måneder

Den 49-årige frontfigur og bassist i rockbandet Blink-182, Mark Hoppus, har fået konstateret kræft og har allerede i et par måneder været i behandling for sygdommen.

Det afslører han i et opslag på Twitter.

'De seneste tre måneder har jeg modtaget behandling med kemoterapi mod kræft. Jeg har kræft. Det stinker, og jeg er bange, og på samme tid er jeg velsignet med utrolige læger og familie og venner, som får mig igennem dette,' skriver han i opslaget.

Han fortæller videre, at han stadig har flere måneders behandling foran sig, men at han forsøger at holde humøret oppe og glæder sig til at komme ud på den anden side.

'Jeg kan ikke vente med at blive kræftfri og se jer allesammen til en koncert, forhåbentlig i den nærmeste fremtid. Jeg elsker jer alle,' skriver han.

Mark Hoppus har siden 1992 spillet med Tom DeLonge og Travis Barker i Blink-182.

Han er gift med Skye Everly, og sammen har de sønnen Jack.