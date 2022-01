Blodets bånd: I afvænning 23 gange

Johnny Cash gav legendariske fængselskoncerter i San Quentin og Folsom, men han var aldrig fængslet mere end en enkelt nat ad gangen.

Helt anderledes forholder det sig med countryikonets barnebarn Thomas Gabriel. Han har siddet bag tremmer i sammenlagt ti af sine 48 år:

- Man kan ikke sige, at jeg ’walked the line’. Da jeg var ung, var jeg meget voldelig. Jeg var altid påvirket og havde en masse kærester, fortæller Gabriel og fortsætter:

- Jeg havde et afsindigt temperament, som jeg ikke kunne kontrollere. Da jeg fandt ud af, at min kone også var utro, besluttede jeg, at jeg ville gøre skade på de involverede og sørge for, at de ikke kunne gå bag min ryg igen. Jeg endte med en række domme for blandt andet groft overfald, kidnapning og hærværk.

Fra mesterens mund

Gabriel er i telefonen fra sit hjem i en landlig del af Tennessee. Han har samme dybe gravkammerrøst som sin afdøde bedstefar og er også selv sangskriver og sanger.

Amerikaneren kommer til Randers 26. februar, hvor Johnny Cash kunne være fyldt 90 år.

Gabriel skal åbne Kronjyllands museum med The Man in Black, der bliver en del af det tidligere Graceland Randers og nuværende Memphis Mansion, og han optræder desuden på kulturhuset Værket med sin bedstefars gamle musikere og sange.

Få kender det navnkundige repertoire bedre end Gabriel, der hørte ’I Walk the Line’, ’Ring of Fire’ og ’Folsom Prison Blues’ fra mesterens mund aften efter aften, da han sidst i 1970’erne voksede op i Cashs turbus.

Bedstefar og barnebarn anno 1977, hvor makkerparret tilbragte mange stunder på landevejen. Privatfoto

Koryfæets datter Kathy var kun 16, da hun fødte Gabriel. Hun kunne ikke styre knægten, så Cash trådte til. Han kunne heller ikke. Men han prøvede:

- Min bedstefar var begejstret for min musik, men han så, jeg tumlede med den samme hang til misbrug, som han selv havde, og han mente, det var bedre, jeg blev politibetjent.

- Det chokerede mig, for jeg var en ballademager, men det viste sig, at jobbet som politimand er noget af det eneste i mit liv, jeg har været god til, siger Gabriel.

Dobbeltliv på piller

Han havde en succesfuld karriere ved politikorpset i otte år, men levede et dobbeltliv med sprut og piller.

Til sidst faldt hans tilværelse fra hinanden, og i årevis røg han ind og ud af fængsler, psykiatriske hospitaler og ikke mindst afvænning, hvor han skulle bruge 23 forsøg på at blive clean.

- Folk fatter ikke, hvorfor jeg gik tilbage så mange gange. Det er dog ganske enkelt. Jeg brugte det som et sted, jeg kunne overleve en måned, når jeg havde problemer. Men jeg spillede skuespil. Jeg gravede ikke ned i min sjæl og så mine dæmoner i øjnene.

Med hjælp fra Gud, psykolog og musikken er Gabriel omsider kommet ud på den anden side, og han har været clean i knap to år, hvilket er den længste periode, siden han var barn.

Mere end en 'Ring of Fire' - Thomas Gabriel udsendte debutalbummet 'Long Way Home' i 2018. Pr-foto

Overleveren har to sønner fra et tidligere forhold og er forlovet. Efter en lang kamp føler han sig som et nyt menneske:

- Jeg har kæmpet og kæmpet med det. Og jeg er bukket under for det mange gange. Det slår en ihjel, hvis man ikke får styr på det.

Gabriel mener, afhængighed løber i blodet:

- Den er arvelig. Det er jeg sikker på. Hele min familie er med få undtagelser plaget af afhængighed. Min bedstefars far, Ray, som jeg havde et tæt forhold til, fortalte mig, at Cash-familien ikke kan tåle alkohol og amfetamin. Vi kan ikke slippe det igen.

Nu er det en anden del af arvegodset, der forfølger ham:

- Det er pudsigt, at min bedstefar sang alle de sange om at være i fængsel, og så endte det med at blive min virkelighed.

Gik helt i sort

Johnny Cash forsøgte at tage sig af Thomas Gabriel helt frem til countrystjernens død i 2003. Privatfoto

Thomas Gabriel så op til Johnny Cash. Han respekterede ham og opfattede bedstefaren som en mentor.

I årene op til legendens død i en alder af 71 på grund af komplikationer ved sukkersyge i 2003, var Gabriel dog så langt ude på stoffer og alkohol, at han begik indbrud og stjal fra Cash.

Endnu værre var det faktisk, at han svigtede familiens overhoved på hans dødsleje:

- En dag sad vi på min bedstefars veranda og sludrede, men han havde problemer med at få vejret og sad i kørestol. Han så ikke godt ud. Han tog på hospitalet, og jeg lovede at holde øje med hans hus, mens han var væk, erindrer Gabriel.

En hysterisk mor

Atter blev hans misbrug imidlertid kimen til et tungt personligt nederlag:

- Jeg drak meget og tog amfetamin på det tidspunkt, men jeg var løbet tør for piller en eftermiddag, da min bedstefar ringede og sagde, jeg skulle komme hen på hospitalet. Der var noget, han ville tale med mig om.

- Jeg var helt færdig, som man er, når man har taget amfetamin og ikke har mere, og i stedet for at tage af sted gik jeg i seng. Tidligt næste morgen ringede min mor. Hun var helt hysterisk. ’Han er død!’, blev hun bare ved med at sige.

- Jeg var sønderknust og kunne ikke tro det. Jeg skulle jo have besøgt ham. Så jeg fandt aldrig ud af, hvad han ville snakke med mig om.

- Det er tungt at bære rundt på. Men jeg har svigtet så mange mennesker i mit liv, og på et tidspunkt må man bare prøve at give slip i skyldfølelsen, siger Gabriel.