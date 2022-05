Den amerikanske sanger og sangskriver, som er kendt for sit samarbejde med Bob Dylan, blev 82 år

Troubadouren Bob Neuwirth er død.

Den amerikanske folkesanger og sangskriver blev 82 år. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Rolling Stone bringer nyheden.

Bob Neuwirth var med til at skrive 'Mercedes Benz', som Janis Joplin gjorde til en klassiker, men han var primært kendt for sit samarbejde med en anden legende, Bob Dylan.

Håndfuld soloalbum

De to sangskrivere mødtes i New York midt i 1960'erne, og deres venskab førte blandt andet til, at Bob Neuwirths kan ses på coveret af Bob Dylans måske mest kendte mesterværk, 'Highway 61 Revisited' fra 1965.

Bob Neuwirth, som var fra Ohio, medvirkede også i filmene 'Don't Look Back' og 'Renaldo and Clara', der begge kredser om hans ikoniske kammerat.

Sangskriveren udsendte en håndfuld album i eget navn med sporadisk gæstemedvirken fra blandt andre Patti Smith og Victoria Williams.

Bob Neuwirth hjalp tillige Janis Joplin ved at introducere hende til Kris Kristoffersons 'Me and Bobby McGee'. Sangerindens fortolkning gik helt til tops på den amerikanske hitliste efter hendes død i 1970.