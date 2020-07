Bøjer sig efter hidsigt pres

Fans af One Direction-stjernen, der nu er gået solo, Zayn Malik har fået deres vilje.

I den seneste tid er de gået sammen på sociale medier for at få stoppet en satirisk sang, der mere end antyder, at 27-årige Zayn Malik var manden bag terrorangrebet i New York 11. september 2001, der kostede næsten 3000 mennesker livet. Sangen hedder ganske enkelt 'Zayn Did 9/11' og bag står online-trolden Uma Kompton.

Det gør man naturligvis ikke ved folks store idol, så fansene gik sammen om hashtagget #RemoveItForZayn, og det har virket, da Spotify nu har fjernet sangen, der dog i skrivende stund stadig kan findes på tjenester som YouTube.

Faktisk er sangen tre år gammel, men det er først nu, at fanbasen har fået øjnene op for den, hvilket har ført til, at førnævnte hashtag pludselig trendede på Twitter.

Zayn Malik fotograferet i New York i 2018. Foto: Broadimage/Shutterstock

'Det faktum at folk syntes, det var okay, er kvalmende', skriver en på Twitter om sangen.

'Jeg har lige læst sangteksten. Jeg er på nippet til at græde. Jeg er muslim, og muslimer fortjener det ikke, ligesom Zayn heller ikke gør', skriver en anden.

Andre konstaterer, at det har været svært for Zayn at orkestrere et terrorangreb i en alder af otte år.

I det godt ét minut lange værk lyder det igen og igen 'Zayn did 9/11' krydret med tekst som 'bomb ikke bygningerne, bomb denne fisse'. Zayn Malik havde en islamisk opvækst, men han har udtalt, at han ikke identificerer sig selv som muslim.

Sangen er nu fjernet fra Spotify, men kan stadig høres på tjenester som Apple Music. Zayn Malik har ikke selv kommenteret sangen, men han har nok andet at tænke på. Han venter sit første barn med modelkæresten Gigi Hadid.