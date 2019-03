Borgmester: Nationalistisk rockband ikke velkomment

Rock 'n' roll bryder med etablissementet.

Men den gamle stil med sex, drugs and rock 'n' roll lader ikke til at kunne forarge som i genrens yngre dage. Rockbandet Frei.Wild chokerer i stedet med nationalistiske tekster, hvorfor Flensborgs overborgmester, Simone Lange, har betænkeligheder ved, at de skal give koncert i byen 20. april.

- Jeg bryder mig ikke om, at bandet skal optræde her hos os i Flensborg. Deres tekster er ganske vist ikke på listen over værker med betænkeligt indhold, men de har en højreekstremistisk dynamik, forklarer Simone Lange til avisen Flensburger Tageblatt.

I første omgang skulle bandet optræde for 500 mennesker, men koncerten er nu blevet flyttet til idrætscentret Flens-Arena, hvor der er plads til 5000 gæster, skriver JydskeVestkysten.

Fjender skal brænde i helvede

Bandet, der stammer fra det østrigsk-orienterede mindretal i Sydtyrol, har et gedigent fokus på at holde fast i hjemlandets kultur og sprog. Noget af teksten fra deres sang 'Sydtyrol' lyder således.

'Kort sagt, tolererer jeg ikke nogen kritik af dette hellige land, som er vores hjemland. Sydtyrol, du er ikke tabt endnu, i helvede skal dine fjender brænde.'

Foreningen 'Wir Sagen Moin' mener, at bandet skaber frygt. Foto: Frei.Wild fra deres facebookside

Overborgmesteren mener, at bestyrelsen af Flens-Arena skal diskutere, hvordan man i fremtiden kan undgå bookninger af den slags bands. I bestyrelsen sidder Flensborg Kommune, Slesvig Flensborg Amt og forsikringsselskabet Provinzial.

- Bestyrelsen må beskæftige sig med, hvordan vi kan komme uden om bookning af den slags arrangementer i fremtiden, mener Simone Lange ifølge Tageblatt.

Også foreningen 'Wir Sagen Moin', der kæmper for flygtninges rettigheder i Tyskland, har gjort indvendninger mod rockbandets besøg. De mener, at bandet skaber frygt for et multikulturelt samfund.

Ikke højre-ekstremistiske

Frei.Wild mener ikke selv, at de er højre-ekstremistiske, men derimod, at de blot udviser kærlighed til deres hjemstavn, kultur og sprog.

Forsangeren, Philipp Burger, påpeger under flere interviews, at det er uhyre vigtigt for et mindretal at holde fast i deres kulturelle og nationale værdier. Ellers vil de blive opslugt af flertallet.

Før Philipp Burger dannede Frei.Wild var han medlem af bandet Kaiserjäger, der blev beskyldt for at være neonazistisk.