Boykotter prisuddeling

Verdensstjernen The Weeknd vil ikke længere have sit musik nomineret til de amerikanske Grammy Awards

Det vakte stor overraskelse, da The Weeknd ikke blev nomineret til en eneste pris til årets amerikanske Grammy-uddelinger. Sangeren udgav sidste år albummet 'After Hours', hvor man blandt andet kunne lytte til megahittet 'Blinding Lights'.

Forbigåelsen har nu betydet, at The Weeknd ikke længere vil deltage i prisuddelingerne i fremtiden. Det fortæller han til The New York Times.

'På grund af de hemmelige komiteer, vil jeg ikke længere tillade mit pladeselskab at indsende mit musik til Grammy-komiteen,' står der i The Weeknds udtalelse.

Da nomineringerne blev offentliggjort tilbage i november, langede The Weeknd hårdt ud efter Grammy Awards på Twitter, efter han ikke blev nomineret til en eneste pris.

Tordner: I er korrupte

'Grammys er fortsat korrupt. I skylder mig, mine fans og industrien gennemsigtighed,' rasede sangeren i Twitter-opslaget.

Tidligere har blandt andet Frank Ocean, Kanye West og Drake kritiseret og boykottet Grammy Awards.

Koncerter i Royal Arena

'After Hours' solgte dobbelt platin herhjemme, og hittet 'Blinding Lights' lå på toppen af nærmest samtlige hitlister verden rundt.

The Weeknd annoncerede for nylig, at popstjernens to koncerter i Royal Arena i København blev udskudt. Koncerterne skal nu efter planen afholdes i september 2022.

Den 63. udgave af Grammy Awards bliver afholdt natten til mandag i Los Angeles.