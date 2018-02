'Branchens bedste': Hitsanger er død

Sangeren Vic Damone er død. Han blev 89.

Den amerikanske crooner gik bort søndag på et hospital i Miami Beach, Florida.

Han døde af komplikationer efter en lungesygdom.

Det skriver Billboard og flere andre internationale medier.

Vic Damone blev regnet som en af de sidste fra den gyldne generation af klassiske croonere som Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin og Perry Como.

Frank Sinatra udtalte engang, at Vic Damone havde 'de bedste stemmebånd i branchen'.

Vic Damone i 1947, hvor crooneren, der var inspireret af Frank Sinatra, pladedebuterede som teenager. Foto: AP

Sangeren, der stammede fra Brooklyn, New York, havde sin storhedstid fra slutningen af 1940'erne til slutningen af 1960'erne.

I 1949 gik han helt til tops på den amerikanske singlehitliste med signatursangen 'You're Breaking My Heart'. Traditionalisten hittede også med ikke mindst 'On the Street Where You Live' samt 'My Heart Cries for You'.

Vic Damone medvirkede også i film som 'The Strip', 'Deep in My Heart' og 'Rich, Young and Pretty'.

Sangeren var en nær ven af Donald Trump, der ifølge The Guardian angiveligt ringede til Vic Damone få dage før hans død.

Den succesfulde entertainer var gift fem gange.