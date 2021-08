Saxofonisten fra UB40, Brian Travers, er død.

Han blev 62 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Mirror og det lokale medie Birmingsham Mail.

Brian Travers sov ind i sit hjem i Birmingham søndag omgivet af sin familie, lyder det. Han i længere tid kæmpet mod en kræftsygdom, men han tabte altså kampen i sidste ende.

'Det er med stor tristhed, vi kan fortælle, at vores kammerat, bror, stifter af UB40 og musiklegende, Brian David Travers, er død,' lyder det i en udtalelse fra bandet.

'Brian sov ind i går aftes efter en lang kamp mod kræft. Vores tanker er med Brians kone, Lesley, hans datter, Lisa, og sønnen Jamie,' lyder det videre.

Her står hele bandet sammen i 1984. Foto: Fryderyk Gabowicz/Ritzau Scanpix

Brian Travers var med til at stifte UB40 i Birmingham i 1978, og bandet opnåede siden stor popularitet verden over med mere end 100 millioner solgte albums på verdensplan.

De står blandt andre bag hitsene 'Red red wine' og 'Falling in love with you'.

Navnet UB40 stammer ifølge Mirror fra et dokument, man skulle udfylde for at få kontanthjælp, da bandet blev dannet.