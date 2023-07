Briterne elsker 'Barbie': Første gang nogensinde

Der sker ting og sager på den berømte hitliste UK Single Top 40, efter at 'Barbie'-filmen har lagt verden ned. Nu har soundtracket slået en rekord

'Barbie'-filmen har lagt det meste af verden ned og er blevet en kæmpe blockbuster.

Men også på musiksiden rykker det for den lille dukke og hendes kæreste, der er blevet vakt til live på film med rigtige skuespillere i skikkelse af Margot Robbie og Ryan Gosling.

Nu imponerer filmens soundtrack således også i stor stil, hvor man netop har oplevet noget, der ikke er sket før på den verdenskendte og eftertragtede UK Top 40-hitliste.

Numre af Billie Eilish, Dua Lipa og Nicki Minaj/Ice Spice er således stormet direkte ind i top fem siden det lyserøde filmværks udgivelse for kort tid siden.

Repræsentanter for dem officielle singlehitliste i Storbritannien melder således ud, at det er første gang, tre numre fra et soundtrack har nået top fem på samme tid.

Det skriver BBC News.

Læs også: Er din Barbie-dukke penge værd?

Annonce:

Derudover bliver der netop nu skrevet historie med i alt seks numre i top 40. Det er:

'What Was I Made For', Billie Eilish (03)

'Dance The Night Away', Dua Lipa (04)

'Barbie World', Nicki Minaj and Ice Spice (05)

'Speed Drive', Charlie XCX (19)

'I'm Just Ken', Ryan Gosling (25)

'Pink', Lizzo (39).

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Danske Aqua er i øvrigt 'med' på 'Barbie World' på femtepladsen og står også noteret på coveret, selv om der primært bare er samplet fra den oprindelige 'Barbie Girl-sang fra 1997.

Selvom deres kæmpehit, til manges utilfredshed, ikke kom med på soundtracket i dets originale version, så har Aqua fået noget af et comeback i folks bevidsthed, og de turnerer lige nu konstant verden rundt - dog med en 'pause' her i Danmark netop nu, hvor de er med på Grøn-karavanen.

René Dif er da, som det ses herover, også svært tilfreds med, at Nicki Minaj's og Ice Spice's' version af 'Barbie Girl', som Aqua altså er krediteret på, ligger i top på Spotify i USA.

Den berømte hollandske dj Tiësto har i øvrigt netop remixet 'Barbie Girl'. Læs den historie her.