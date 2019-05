Britney Spears afviser triste rygter

37-årige Britney Spears afviser rygterne om, at hun går på tidlig pension.

Popstjernen, der på det seneste har kæmpet med psykiske problemer, var ude at gå en tur med sin kæreste, Sam Asghari, da en fotograf fra TMZ spurgte hende, om hun snart skulle optræde igen.

Hun svarede:

- Selvfølgelig.

Hvornår hun er klar til show, og publikum kan få lov til at synge med på 'Toxic' og 'Oops! I Did It Again', siger hun dog ikke noget om til mediet.

Slået ud psykisk

Ifølge hendes egen manager, Larry Rudolph, skulle Britney Spears hverken være fysisk eller psykisk i stand til at genoptage forberedelserne til en koncertturné, som skulle være startet tilbage i februar.

Det kunne endda være, at hun havde spillet sin sidste koncert.

- I forhold til, hvad jeg har fået at vide, så er det klart for mig, at hun ikke skal tage tilbage på det her ophold i Las Vegas. Ikke i den nærmeste fremtid og måske aldrig igen, sagde han tidligere til TMZ.

Briney Spears spillede på Smukfest i 2018. Foto: Per Lange

Manageren havde ikke hørt fra sangeren i flere måneder og mente derfor, at hun slet ikke havde lyst til at spille koncerter.

På Instagram har den 37-årige sanger delt den svære tid, der blandt andet bød på en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling i april.

Det er dog ikke mere end et par dage siden, at hun lagde en video ud, hvor hun viser, at hun i den grad stadig kan danse.

Faderen er syg

Koncertturnéen skulle være startet 13. februar, men det skete ikke, da Britney Spears' far blev syg. Opholdet i Vegas drejer sig om genoptagelsen af forberedelserne til koncertturnéen.

Faderen, Jamie Spears, har haft helbredsproblemer, siden der gik hul på hans tyktarm sidste år. Har har derfor været igennem to operationer, og det slog Britney Spears ud, og hun måtte lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling.

- Vi blev nødt til at stoppe hendes show, fordi hendes medicin stoppede med at virke, og hun var i vildrede på grund af faderens sygdom, har manageren tidligere sagt.

Britney Spears har været indlagt før. I 2007 blev hun tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling.