Brød pludselig sammen

Miley Cyrus måtte stoppe sangen 'Wrecking Ball' under en koncert ved dette års Super Bowl

Det var en noget følsom Miley Cyrus, der søndag optrådte med 'Wrecking Ball' ved Super Bowl.

Ved en koncert med navnet 'TikTok Tailgate' var sangeren topnavnet og havde fået lov til at optræde foran flere mennesker, der arbejder i frontlinjen med corona i USA, og alle har fået vaccinen.

Ved koncerten spillede Miley flere af sine gamle sange og havde også Billy Idol og Joan Jett med på scenen.

Det mest opsigtsvækkende ved koncerten var dog, da Miley Cyrus sang sin sang 'Wrecking Ball' fra 2013. Sangen er tidligere blevet associeret med hendes forhold til skuespilleren Liam Hemsworth, som hun også var gift med.

Under sangen brød Miley kort sammen, og hun blev nødt til at stoppe sit show og starte sangen forfra.

Det skriver E! News, der var til stede ved koncerten.

Heldigvis for publikum kom hun igennem sangen anden gang.

Smittet med coronamutation: - Den er helt forsvundet

Knust hjerte

Efter sangen kom Miley med en besked fra scenen til de tilhørende.

- Jeg har meget glitter på, og jeg har meget rustning på, men jeg bærer også mit hjerte uden på tøjet, og det bliver ofte knust, lød det.

Selvom sangen endte emotionelt for Miley, var resten af koncerten en sand fest, hvor den unge kvinde var lutter smil.

Under hele sin optræden bar Miley Cyrus et pink og sort cheerleader-outfit.

Hele koncerten blev afholdt før det altid omtalte Super Bowl, hvor The Weeknd optrådte i pausen, det såkaldte 'half-time show', som er den største placering under showet for musikerne.

Op til The Weeknd's store pauseshow har han lavet et vildt mediestunt og brugt sit eget ansigt som vigtig rekvisit. Forstå hvorfor her.

Aldrig set før: Vækker stor opsigt

Super Bowl-cirkus: Se den forbudte reklame her