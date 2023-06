Bryder forlovelsen efter kyssevideo: - Det var min fejl

'Et kys på kinden, det' hva' der sker. Jeg lover, at der ikke skete mer'.

Det vides ikke, om forsangeren i Måneskin, Damiano David, har forsøgt sig med den udlægning af historien.

Men det har i hvert fald ikke haft den store effekt.

For i de seneste dage har der floreret en video på sociale medier af Eurovision-vinderen, som kysser med en kvinde, der ikke er hans forlovede, Giorgia Soleri.

Ikke forlovet længere

Og nu forklarer Damiano David så situationen i en story på Instagram, hvori han også fortæller sine følgere, at forlovelsen er brudt, og at de to ikke længere danner par. Det skriver People.

'Jeg er meget ked af, at videoen er kommet frem, det var ikke sådan, jeg havde lyst til, at situationen skulle håndteres, og det var min fejl.'

Måneskin repræsenterede Italien, da de triumferende kunne løfte vindertrofæet i Eurovision Song Contest i 2021. Foto: Jonas Olufson

Han fortsætter med at skrive, at han og Giorgia Soleri havde slået op flere dage forinden, og at der 'ikke har været nogen form for svigt' og tilføjer:

'Jeg håber ikke, det påvirker Giorgias omdømme, og at I vil respektere den sensitive situation'.

Gruppen vandt i 2021 Eurovision Song Contest med nummeret 'Zitti e Buoni'. Og i starten af maj gav de koncert i Royal Arena.

En parodi

Her havde de ifølge ekstra Bladets anmelder 'en masse energi og attitude, men de manglede alt andet under parodi på rockkoncert', hvilket udløste to stjerner.

