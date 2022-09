Bryder fuldstændig sammen under koncert

- De af jer, der kendte ham, ved, at der ikke var nogen, der kunne få jer til at smile, grine, danse eller synge, som han kunne.

Sådan lød det oppe fra scenen på Wembley fra rockmusiker Dave Grohl i sin åbningstale til en mindekoncert til ære for trommeslageren fra det ikoniske rockband Foo Fighters, Taylor Hawkins, der tidligere i år blev fundet død på et hotelværelse.

Det skriver People.

Hyldestkoncerten var et initiativ fra bandet og fra Hawkins' familie.

Dave Grohl opfordrede i sin åbningstale til blandt andet at synge. Og netop under en sang - nemlig klassikeren 'Times Like These' brød rockmusikeren selv sammen og måtte holde en lang pause, hvor han tørrede sine tårer væk, før han kunne fortsætte.

Sønnen tog plads ved trommerne

Taylor Hawkins sad ved trommerne i det verdensberømte band i 25 år, efter han overtog for William Goldsmith tre år inde i bandets levetid i 1997.

Undervejs i mindekoncerten, der varede flere timer, tog Shane Hawkins - Taylor Hawkins 16-årige søn - plads ved netop trommerne. Sammen med Foo Fighters fremførte de hittet 'My Hero'.

Stjerner som Liam Gallagher, Paul McCartney, Nile Rodgers, Dave Chappelle, Sam Ryder og Kesha optrådte også til mindekoncerten.

I sin autobiografi fra 2021 kalder Dave Grohl Taylor Hawkins for sin 'bedste ven og 'partner in crime'.

Taylor Hawkins sidste koncert blev på Lollapalooza-festivalen i Argentina 20. marts.