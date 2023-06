Bryder sammen på scenen

Den amerikanske rapper og skuespiller Busta Rhymes skulle søndag på scenen for at modtage æresprisen ved prisuddelingen BET Awards (Black Entertainment Television, red.), og det blev en våd affære.

Musikeren, der har det borgerlige navn Trevor Tahiem Smith, Jr., kastede sig ud i en lang tale om sin karriere, og det gjorde ham tydeligt berørt.

- Nu tager jeg det bare på min kappe. Jeg kommer til at græde, sagde han ifølge People i talen. Og det gjorde han.

Taknemmelig

51-årige Busta Rhymes måtte flere gange tørre øjnene for at komme igennem talen, hvor han blandt andet reflekterede over, hvordan hans baggrund har haft indflydelse på karrieren.

Busta Rhymes modtog æresprisen ved BET Awards søndag. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

- En stor del af det gode, der kommer fra vores folk og kultur (sorte, red.), kommer helt af sig selv, for det er bare den magi, vi har, sagde han og fortsatte:

Annonce:

- Jeg er bare taknemmelig for, den velsignelse, jeg har fået, og den gave, der er blevet mig givet, og den ild som fortsat brænder som en passion i min sjæl.

Tænkte på børn

Over for Entertainment Tonight kunne Busta Rhymes efter sin tale forklare, at det også var tanken om hans seks børn, der fik ham til at bryde sammen.

- Jeg vil ikke lyve. Der var en ting, jeg ikke ville sige på scenen, og det var, at når jeg ser på mine børn, ved jeg, at der var mange gange, jeg var nødt til at tage hjemmefra for at lave det her lort.

- Jeg har levet med skyldfølelsen i lang tid, fordi jeg er gået glip af dimissioner, jeg er gået glip af fødselsdage, jeg er gået glip af at lære mine børn at køre på cykel. Men som de blev ældre, forstod de. Og jeg er meget taknemmelig over at se, hvor stolte de er af mig nu, når jeg nogle gange har ladt dem i stikken før i tiden, siger han til mediet.

Er du på Roskilde Festival torsdag, kan du opleve Busta Rhymes på Orange Scene klokken 17.

I mellemtiden kan du se alle billederne fra badesøen på festivalen her.