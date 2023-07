Bryder tavsheden: Derfor skred han fra One Direction

For første gang i næsten seks år står det tidligere One Direction-medlem Zayn Malik frem og fortæller, hvorfor han i 2015 var den første til at skride fra det populære boyband

Han var den mystiske i gruppen. Den utilregnelige.

Men alligevel kom det som et chok, da Zayn Malik i 2015 meddelte, at han ikke længere ville være en del af det populære Simon Cowell-projekt One Direction.

Han gik solo. Og indtil videre har solokarrieren båret frugt, til trods for at Malik i næsten seks år har holdt sig i skyggen. Væk fra pressen og ladet musikken spille for sig selv. Indtil nu.

I Spotify-podcasten 'Call Her Daddy' med Alex Cooper taler den nu 30-årige Zayn Malik ud om, hvad der førte til, at han forlod One Direction, mens det engelske boyband ellers virkede usårlige.

Zayn Malik (tv.) lugtede lunten og skred fra One Direction, før gruppen gik i opløsning. Foto: RW/Ritzau Scanpix

- Der foregik en masse politik i kulisserne. Visse mennesker gjorde visse ting, og nogle ville ikke underskrive nye kontrakter, så jeg vidste, at der var ugler i mosen, siger Zayn Malik i podcasten 'Call Her Daddy'.

- Så jeg ville være den første til at forlade skuden, før den sank. Det var grunden. Og jeg tror, jeg kom ud på det rette tidspunkt.

Interne uroligheder i bandet

Udmeldingen blev mødt af ramaskrig fra bekymrede og grådkvalte fans af gruppen, der var bange for, at det var starten på slutningen for gruppen. I sin officielle udtalelse forsøgte Zayn dog at lægge en dæmper på gemytterne, da han proklamerede, at der ikke var tale om interne gnidninger i drengegruppen.

Zayn Malik blev tilbage i 2021 dømt for chikane af sin nu daværende svigermor, Yolanda Hadid. Foto: Broadimage/Shutterstock

Men i 'Call Her Daddy' fortæller Malik om underliggende problemer blandt drengene og deres indbyrdes venskaber. Men Malik lægger dog også vægt på, at sådanne problemer er uundgåelige at løbe ind i, når man har været sammen hver dag i en femårig periode.

Faktisk var drengene ifølge Zayn Malik 'trætte af hinanden' til sidst.

Succes og chikane

Alle af de daværende medlemmer af One Direction er efterfølgende gået solo. Gruppen bestod af Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne og Zayn Malik. Alle har hver især fået succes med deres soloeventyr.

Men det er uden tvivl Harry Styles, der har haft mest fart på med sin solokarriere. Ud over at være et omvandrende symbol på mangfoldighed har den britiske krøltop op til flere gange toppet hitlisterne med numre som 'As It Was', 'Watermelon Sugar' og 'Adore You'.

Zayn har også lavet nogle såkaldte bangers. Men hans liv uden for rampelyset har været mindst lige så opsigtsvækkende, da han først blev kærester med supermodellen Gigi Hadid. Et forhold, der har budt på et fælles barn, Khai Hadid Malik, men også en dom for chikane mod hans daværende svigermor.