Bryder tavsheden efter tragedie: - Jeg er knust

Otte mennesker mistede livet under Astroworld Festival i den amerikanske by Houston, da de natten til lørdag dansk tid blev mast under en koncert med den amerikanske rapper Travis Scott.

Travis Scott, der står bag festivalen, udtrykker nu sin sorg over ulykken i et opslag på Twitter.

'Jeg er fuldstændig knust over det, der skete i går aftes. Mine bønner går til familierne og alle dem, der er berørt af det, der skete til Astroworld Festival', skriver han i opslaget.

Han fortæller videre, at han bakker fuldt ud op om den politiefterforskning, der lige nu er i fuld gang.

'Jeg har forpligtet mig til at arbejde sammen med myndighederne i Houston for at sørge for de familier, der har brug for det. Tak til Houston Politi, tak til brandvæsenet og NRG Park for deres øjeblikkelige reaktion og støtte. Jeg elsker jer alle', skriver Travis Scott.

Den ulykkelige hændelse fandt sted under åbningen af festivalen. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Børn på hospitalet

Ulykken er angiveligt sket, fordi publikum blev presset sammen ved scenen under koncerten, og derfor opstod der panik.

Ifølge de lokale myndigheder blev 17 personer bragt til hospitalet for at blive behandlet, hvoraf otte ikke overlevede. Den yngste af de tilskadekomne skulle være helt ned til 10 år gammel.

Efter ulykken har festival-arrangørerne valgt at aflyse de resterende koncerter.

'Vores hjerter er med Astroworld-familien i aften - specielt dem vi mistede og deres kære', lød det tidligere lørdag i et opslag fra festivalen.

På programmet var der, udover Travis Scott selv, navne som Earth Wind & Fire, Tame Impala, og 21 Savage.