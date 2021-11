Butiksansatte traumatiseret efter skuddrab på rapper

Onsdag aften mistede den amerikanske rapper Young Dolph livet i en alder af 36 år, da han blev dræbt af skud gennem vinduet til den butik, hvori han var i færd med at købe småkager.

Og det har ramt de ansatte, der var på arbejde den aften, ganske hårdt.

Til TMZ fortæller ægteparret Maurice og Pamela Hill, der ejer butikken Makeda's Cookies i Memphis, at de ansatte er dybt traumatiserede oven på drabet.

Ingen af dem kom til skade under skyderiet, men de er i chok og er blevet tilbudt orlov med løn, mens de kommer sig. Ifølge parret var Young Dolph, der har det borgerlige navn Adolph Robert Thornton, Jr., en fast kunde i butikken.

Gerningsmændene, som fortsat er ukendte af politiet, skød rapperen flere gange, inden de flygtede fra stedet. Politiet har siden frigivet billeder af fra butikkens overvågning for at få potentielle vidner til at melde sig.

Young Dolph blev 36 år. Foto: Suzanne Cordeiro/Ritzau Scanpix

Sender tak

Også Young Dolphs kæreste, Mia Jayne, som er mor til hans to børn, er dybt chokeret over drabet.

På Instagram har hun torsdag delt en story, hvor hun giver udtryk for sin sorg og sin taknemmelighed over de mange hilsner og kondolencer, hun har modtaget.

'Tak til jer alle for jeres bønner, kærlighed, støtte, opkald, beskeder ... Jeg ser måske ikke dem alle sammen, men når mine øjne ikke lige er fulde af tårer, fanger jeg nogle få', skriver hun og fortsætter:

'Ikke desto mindre er alle de oprigtigt positive vibes, energien og bønnerne velkomne. Gud ved, at jeg har brug for dem'.

Det er ikke første gang, nogen har forsøgt at komme Young Dolph til livs.

Blandt andet blev der i 2017 skudt 100 gange mod en bil, han befandt sig i. Han slap uskadt og udgav kort efter albummet 'Bulletproof' med nummeret '100 Shots', der var et direkte svar til dem, der forsøgte at dræbe ham.

Young Dolph efterlader sig en søn og en datter.