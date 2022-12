Celine Dion alvorligt syg: Aflyser stribevis af koncerter

'My Heart Will Go On'-sangeren er blevet diagnosticeret med stiff person syndrom, som er en neurologisk lidelse, der resulterer i smertefulde muskelkramper

Celine Dion har længe kæmpet med helbredet, og nu aflyser sangeren igen en række koncerter grundet sygdom.

Denne gang fordi hun er blevet diagnosticeret med lidelsen stiff person syndrom - en neurologisk lidelse, der er kendetegnet ved stivhed i musklerne samt smertefulde muskelkramper.

På sin hjemmeside oplyser Celine Dion, at diagnosen betyder, at hendes koncerter i foråret 2023 rykkes til 2024, mens sommerens koncerter helt aflyses.

På hjemmesiden fremstår det, som om Celine Dion regner med at være klar til at stå på scenen i Royal Arena i København til de to planlagte koncerter i september 2023.

Udskudt flere gange

Celine Dions koncerter på dansk jord, som hun tilsyneladende regner med at kunne gennemføre trods den nye diagnose, er blevet udskudt hele tre gange.

I første omgang skulle koncerterne, der efter planen finder sted 23. og 24. september, have været afholdt i september 2020.

Annonce:

På grund af coronapandemien blev de dog rykket flere gange. I januar meddelte Celine Dion, at hun på grund af 'alvorlige og vedvarende muskelkramper' aflyste og udskød endnu flere koncerter.

Og nu må danske fans tilsyneladende vente endnu længere tid på at opleve hits som 'My Heart Will Go On' og 'I'm Alive' i levende live.

De aflyste koncerter med den 54-årige canadiske stjerne skulle have været holdt i henholdsvis Israel, Cypern, Malta, Grækenland, Rumænien, Frankrig, Italien og Schweiz.

Celine Dion besøgte senest Danmark i sommeren 2017, hvor hun også underholdt i Royal Arena.