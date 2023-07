Centralbank: Taylor Swift styrker økonomien

Man ved, man er en stjernen af kaliber, når ens gøren og laden kan aflæsses i økonomien.

I foråret fik sangeren Beyoncé Knowles eksempelvis skylden for en forhøjet inflation i Sverige på grund af stigende hotelpriser i forbindelse med, at hun skød sin store 'Renaissance World Tour' i gang i den svenske hovedstad.

Og nu får hitmageren Taylor Swift æren af at booste økonomien i de byer, hun slår vejen forbi med sin ekstravagante 'The Eras Tour'-karavane.

Den amerikanske centralbanks afdeling i Philadelphia skriver i deres seneste rapport, at det kunne ses på bundlinjen, at hendes fans har haft spenderbukserne på, når de skulle se deres musikalske helt.

Hotelbranchen og de dertil knyttede sektorer har nemlig nydt godt af, at folk er rejst langvejs fra for at opleve Swift synge 'Wildest Dreams' live.

Annonce:

'På trods af det aftagende opsving i turismen i regionen generelt, var maj måned den stærkeste måned for hotelindtægter i Philadelphia siden pandemiens begyndelse - i høj grad på grund af en tilstrømning af gæster til Taylor Swift-koncerterne i byen', skriver banken.

Taylor Swifts 'The Eras Tour' er en kavalkade af hits fra sangerens store bagkatalog med nye og gamle hits. Hele seancen varer da også på den imponerende side af tre timer. Foto: George Walker/Ritzau Scanpix

Slog rekord

Tidligere på måneden kunne også direktøren i Cincinnatis turistorganisation, Visit Cincy, lovprise Taylor Swift for at have bidraget til økonomien i

'Taylor Swift er en kraft, man kan regne med. Den økonomiske indflydelse, Swift har, er svimlende, når fans rejser langvejs fra for at deltage i hendes koncerter, fylde hoteller, restauranter og lokale attraktioner. Swifts indflydelse på turismen er et bevis på hendes evne til at fange publikum og drive økonomisk vækst', meddelte direktøren Julie Calvert.

Hun kunne oplyse, at hotelbookinger i relation til koncerterne løb op i, hvad der svarer til mere end 50 millioner kroner.

I sidste måned kunne også turistorganisationen i Chicago meddele, at den første weekend i juni slog rekorden for antallet af bookede hotelværelser i byen på grund af sangerens koncerter i byen.

Taylor Swift er den mest streamede kvindelige artist på Spotify med 96 millioner månedlige lyttere. Hun er kun overgået af The Weeknd, der har 106 millioner månedlige lyttere. Foto: George Walker/Ritzau Scanpix

Annonce:

Glem det, Danmark

Danmark kommer ikke til at nyde godt af den økonomiske boost, der rejser rundt sammen med Taylor Swift. I denne uge blev der sat billetter til salg til hendes kommende Europa-turné, hvor den amerikanske stjerne altså ikke slår vejen forbi vores lille rødhvide andedam.

Til gengæld kan de vente på hende i spænding i byer som blandt andre Stockholm, Hamborg og Amsterdam.

Taylor Swift har aldrig givet koncert i Danmark før. Det var ellers meningen, at hun skulle være hovednavn på Roskilde Festivals 50-års jubilæum i 2020, inden coronapandemien fik sat en stopper for den slags fornøjeligheder.