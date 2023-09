I et hjerteskærende opslag på Facebook bekræfter enken Kristen Robison, at countrysangeren Charlie Robison er død.

'Det er med tungt hjerte, at jeg deler nyheden om, at min ægtemand, Charlie Robison, i dag er gået bort omgivet af familie og venner. Mit hjerte er knust. Jeg håber, I vil bede for mig, vores børn og vores familie', lyder det blandt andet i opslaget.

Musikeren døde på et hospital i byen San Antonio, mens han var indlagt for et hjertestop, der resulterede i yderligere helbredsmæssige komplikationer. Det oplyser familien i følge nyhedsbureaet Associated Press.

Nyheden om dødsfaldet rapporteres bredt i de amerikanske medier, blandt andet i det toneangivende Rolling Stone Magazine, der understreger Robisons store betydning for countrymusikscenen i Texas.

Robisons musikalske karriere begyndte i 1980'erne. I 1996 udgave sit første soloalbum, og i 1998 fik han sit gennembrud, da han fik en pladekontrakt med Sony Music og udgav albummet 'Life of the Party', der indeholder hits som 'My Hometown' og 'Sunset Boulevard'.

I 2001 fik han endnu et hit med singlen 'I Want You Bad', der kom i top 40 på hitlisten Hot Country Songs.

I 2018 meddelte han, at han på grund af komplikationer i forbindelse med en halsoperation permanent havde mistet evnen til at synge.



Ud over sin sangkarriere blev Robison også kendt for sin dommertjans i realityprogrammet 'Nashville Star'.