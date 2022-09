Chok-afbrydelse: - Jeg har mistet stemmen

Forventningsfulde fans af The Weeknd må sidde med en mærkelig følelse i kroppen i dag.

Lørdag aften, lokal tid, optrådte han i Los Angeles, men den udsolgte koncert blev allerede afbrudt efter blot tre numre.

Her fortalte sangeren ifølge det velansete musiksite NME til publikum, at han var nødt til at droppe resten af koncerten, da han havde mistet stemmen - han forlod scenen midt i kæmpehittet 'Can't Feel My Face'.

Kort efter kom han tilbage.

- Jeg skal nok sikre, at I alle bliver sørget for, I skal nok få jeres penge tilbage. Jeg laver snart en ordentlig koncert til jer, lød det fra scenen, hvor han fortsatte:

- Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Undskyld. Jeg elsker jer så meget.

Se det her:

Helt ødelagt

Siden har han undskyldt på Twitter, hvor han skriver:

'Min stemme røg under den første sang, og jeg er helt ødelagt. Jeg kunne mærke, den forsvandt, og mit hjerte faldt til jorden. De dybeste undskyldninger til mine fans. Jeg lover, at jeg nok skal gøre det godt igen med en ny dato.'

The Weeknd er i gang med en verdensturné, hvor han i september rammer Europa. Flere af de koncerter - blandt andet i Sverige 13. september - står nu som aflyst på Ticketmaster.