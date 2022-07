Chok for Beyoncé: Nyt album lækket

Siden hun for en måneds tid siden offentliggjorde, at der var ny musik på vej, har Beyoncés fans ventet i spænding på 29. juli, hvor albummet 'Renaissance' skal udkomme.

Men hvis man er lidt kvik på tasterne, behøves man ikke at vente længere.

Ifølge flere internationale medier, heriblandt Variety og Los Angeles Times, er albummet nemlig omtrent 36 timer inden den planlagte udgivelse blevet lækket og er kun nogle få klik væk.

Flere medier spekulerer i, at lækket kan skyldes ulovlig deling af nogle cd'er, der er sendt til Europa med henblik på salg. Beyoncé har ikke selv kommenteret lækken.

Tilbage efter seks år

Albummet er Beyoncés første i eget navn, siden hun i 2016 udgav 'Lemonade'. Hun har dog ikke ligget på den lade side i de seks år, der er gået.

Blandt andet stod hun i 2019 bag musikken til genindspilningen af 'Løvernes konge' med albummet 'The Lion King: The Gift'. Hun har desuden udgivet flere singler, blandt andre 'Break My Soul', der udkom tidligere på sommeren som en forløber til 'Renaissance'.

'Renaissance' er Beyoncés første studiealbum siden 2016. Foto: Sony Music

Beyoncé har tidligere fortalt, at 'Renaissance' blev til under coronanedlukningen.

'Skabelsen af albummet gav mig et sted, hvor jeg kunne drømme og flygte fra den skræmmende tid i verden. Det gav mig lov til at føle mig fri og eventyrlysten i en tid, hvor ganske lidt flyttede sig. Min intention var at skabe et sikkert rum, et sted uden fordømmelse. Et sted, hvor man kan være fri for perfektionisme og overtænkning', har hun udtalt på Instagram om albummet.

'Renaissance' udkommer officielt i nat, når torsdag bliver til fredag.