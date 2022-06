Chok for hitband: Sendt på hospitalet midt under koncert

5 Seconds of Summer-trommeslager Ashton Irwin fik det dårligt under en koncert søndag aften

De mange fremmødte fans kunne langt om længe glæde sig over et brag af en fest, da bandet 5 Seconds of Summer gav koncert i Houston søndag aften.

Koncerten var igen og igen blevet udskudt på grund af coronavirus, men søndag skulle det endelig være. Det blev dog en kort fornøjelse.

Efter tre kvarters koncert måtte bandet taget en pause, og umiddelbart efter fik fansene at vide, at den var aflyst. Årsagen var, at trommeslager Ashton Irwin fik det dårligt. Det skriver TMZ.

- Gårsdagens show sluttede tidligt på grund af en helbredsmæssig episode under showet. Efter at have oplevet fysiske symptomer blev Ashton kørt til det lokale hospital, hvor han gennemgik tests og medicinske undersøgelser, siger en talsperson for bandet til mediet.

5 Seconds of Summer har tidligere spillet i Danmark. Her ses de i 2016 i Jyske Bank Boxen. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

De kunne dog ånde lettet op efter undersøgelser, der viste, at han blot var dehydreret og påvirket af den ekstreme varme.

- Det vigtigste er heldigvis, at han har det godt, siger talspersonen.

5 Seconds of Summer er et australsk pop-rock-band, der blev dannet i 2011. Få år senere opnåede de stor succes verden over med en række hits, men Ekstra Bladets musikanmelder var dog ikke imponeret over den dengang.

'Kvartetten fra Sydney opnåede enorm popularitet med sidste års millionsælgende debutalbum, og i den tvivlsomme genre skal en kassesucces jo følges op inden, ens fans bliver gamle nok til at gennemskue fidusmageriet,' lød det blandt andet i anmeldelsen fra 2015, hvor der blev kvitteret med to stjerner.

Det var også meningen, at gruppen skulle have været forbi Danmark under deres 2020-turné, som coronavirus dog igen og igen har udsat.