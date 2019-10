Chok: Rockstjerne pludseligt død

Den engelske sanger Barrie Masters fra det toneangivende hitband Eddie and the Hot Rods blev 63

Eddie and the Hot Rods' frontmand Barrie Masters er død.

Dødsårsagen er ikke oplyst. Han blev 63.

Det skriver BBC

På Eddie and the Hot Rods' officielle hjemmeside lyder det:

'Det er med ekstrem sorg, vi annoncerer, at legendariske Barrie Masters er gået bort.'

De resterende medlemmer beskriver den triste nyhed som 'et stort chok for bandet og familien.'

Forbillede for punk

Eddie and the Hot Rods' var en væsentlig del af den britiske pubrock-genre i 1970'erne.

Sammen med grupper som Dr. Feelgood, Brinsley Schwarz og Ian Durys Kilburn and the High Roads inspirerede Eddie and the Hot Rods den spirende punkbevægelse.

Pionererne skabte overskrifter i 1976, da opvarmningsbandet The Sex Pistols smadrede hovednavnets gear i forbindelse med en koncert i London.

Eddie and the Hot Rods var primært kendt for hittet 'Do Anything You Wanna Do', der ramte den engelske top 10 i 1977.

Bandet eksisterende oprindeligt mellem 1975 og 1981, men har siden været gendannet flere gange med Barrie Masters som eneste gennemgående medlem.