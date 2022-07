Chokerende læk: - Har aldrig set noget lignende

Blot halvandet døgn inden den officielle udgivelse af Beyoncés seneste skud på albumstammen, 'Renaissance', blev tonerne lækket til fri afbenyttelse på internettet.

Beyoncé, der er kendt for at holde kortene tæt til kroppen, når det kommer til ny musik, kommenterede ikke lækket, da nyheden kom frem.

Men i anledning af, at albummet fredag på ganske lovlig vis kan høres i hele verden, har Beyoncé taget bladet fra munden i et opslag på Twitter.

'Så albummet blev lækket, og I ventede faktisk alle sammen til det rigtige udgivelsestidspunkt, så I alle kan nyde det sammen. Jeg har aldrig set noget lignende', skriver hun og tilføjer:

'Jeg kan ikke takke jer alle sammen nok for jeres kærlighed og beskyttelse'.

Herefter sender den 40-årige hitmager en særlig tak til de fans, der råbte op om lækket på sociale medier og udskammede dem, der lyttede før tid.

'Jeg sætter pris på, at I har råbt op over for dem, der forsøgte at snige sig ind i klubben for tidligt. Det betyder alverden for mig. Tak for jeres urokkelige støtte. Tak for, at I har været tålmodige. Vi vil tage os tiden til at nyde musikken. Jeg vil fortsætte med at give alt, hvad jeg har, og gøre mit bedste for at bringe jer glæde. Jeg elsker jer dybt', skriver Beyoncé.

Beyoncé har netop udgivet albummet 'Renaissance', der formentlig bliver det første en serie på tre albums. Foto: Sony Music

Ifølge flere internationale medier kan albummet være blevet lækket i forbindelse med, at nogle cd'er er blevet sendt til Europa med henblik på salg.

'Renaissance' er Beyoncés første album i eget navn, siden hun i 2016 udgav 'Lemonade'.