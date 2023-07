Chokerer fans: Udgiver ny sang ud af det blå

Woopsie doopsie daisy, hun har gjort det igen!

Man kan sige meget om poplegenden Britney Spears, men hun har siden sin debut i 1998 været garant for at skabe opmærksomhed omkring sig.

Og sommeren 2023 bliver altså ingen undtagelse. For ud af det blå har verdensstjernen valgt at udgive en spritny sang. Noget, mange fans ikke havde turdet håbe på, efter at sangeren tidligere har udtalt sig vægelsindet om sin fremtidige musikalske karriere.

Sangen hedder 'Mind Your Business' og udkommer tirsdag, og på nummeret får hitmageren selskab af rapperen will.i.am, der også har haft stor succes som medlem af Black Eyed Peas.

Kombinationen af de to musikalske kraftværker er dog ikke helt ny. Sammen stod de bag kæmpehittet 'Scream & Shout' i 2012, der indtog førstepladsen på hitlister i store dele af verden - heriblandt Danmark.

Spears har ikke optrådt i flere år. Sidste gang hun var i Danmark, var, da hun optrådte på Smukfest i 2018. Foto: Per Lange

Annonce:

'Kan ikke vente'

Nyheden om 'Gimme More'-sangerens nye nummer har på de sociale medier sendt fans i svime over, at deres musikalske helt har valgt at berige dem med en ny sang til sommerplaylisten.

'HVAD TID KOMMER SANGEN? JEG KAN IKKE VENTE', lyder det fra en meget begejstret Twitter-bruger.

'Jeg skider i bukserne. En ny Britney og will.i.am-sang i 2023. Vi har vundet!' skriver en anden, mens en tredje ikke kan være i sig selv i ren begejstring over sommerens popkulturelle udgivelser:

'Det er bøssernes og de nonbinæres sommer. 'Barbie'-filmen. Troye Sivans 'Rush', Beyoncé på turné, Britneys nye sang, og Taylor Swift er på turné, og vi er endda kun halvvejs!'

I 2022 blev den tidligere teenagestjerne gift med sin mand, Sam Asghari. Foto. Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Saftig bog på vej

Sangeren kunne tidligere på måneden også annoncere, at hun til efteråret udkommer med en højspændt bog, der får titlen 'The Woman In Me'.

The Guardian beskriver bogen som en 'tell-all memoir', hvilket betyder, at det vil blive en bog, der fortæller det hele.

Annonce:

Særligt spændende bliver det, hvordan sangeren vil beskrive de 13 år fra 2008 til 2021, hvor hun var underlagt et umyndiggørende værgemål, som blev styret med hård hånd af hendes far, der kontrollerede alle økonomiske såvel som private forhold.

Ifølge Britney, der udtalte sig i retten i forbindelse med at få ophævet værgemålet i 2021, tvang hendes far hende til at få sat en hormonspiral op, så hun ikke kunne blive gravid, ligesom han også skulle have aflyttet hendes soveværelse og overvåget hendes telefon og iPad.

2022 blev dog et vendepunkt for sangerinden, der efter sin frigørelse af værgemålet endelig kunne sige 'ja' til sin kæreste siden 2016, Sam Asghari. Samme år udgav hun sammen med Elton John hittet 'Hold Me Closer', der var en ny version af hans gamle hit 'Tiny Dancer'.

Parret blev gift ved en ceremoni i hjemmet med mange prominente navne på gæstelisten. Blandt andre var Madonna, Donatella Versace samt Selena Gomez med til festlighederne.