Clapton i kæmpe kovending

På trods af at Eric Clapton tidligere har svoret, at han ikke ville give koncerter på spillesteder, hvor coronaskeptikere ikke har adgang, så var det altså præcis, hvad han gjorde lørdag aften.

Det skriver flere medier, heriblandt PageSix og Rolling Stone.

'Medmindre der er adgang for alle mennesker, så forbeholder jeg mig retten til at aflyse showet', lød det tilbage i juli fra den 76-årige rocklegende.

Men i sidste weekend optrådte den verdenskendte musiker og vaccinekritiker på New Orleans’ Smoothie King Center, hvor alle deltagere over 12 år var påkrævet at fremvise et gyldigt coronapas.

Enten i form af en negativ test, som er minimum 72 timer gammel, eller bevis på vaccination.

Udover et gyldigt coronapas skulle alle deltagere også iføre sig mundbind under showet.

Bivirkninger

Selvom Eric Clapton flere gange har ytret sin skepsis overfor coronakrisen og vaccinerne, så modtog han i februar et stik fra AstraZeneca-vaccinen.

Han påstår at have oplevet katastrofale bivirkninger, der fik ham til at frygte aldrig at kunne spille igen.

Sidste år udgav musikeren sangen 'Stand and Deliver' med kollegaen Van Morrison. Nummeret er en protestsang mod nedlukning som følge af coronakrisen.



Eric Clapton giver koncert i København i Royal Arena 14. og 15. juni næste år. Senest englænderen besøgte Danmark var i Boxen i Herning tilbage i 2011.