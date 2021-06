Clapton udstødt af familien

Eric Clapton har offentligt kritiseret håndteringen af coronakrisen og sat spørgsmålstegn ved både nedlukninger og vacciner, som han hævder, gav ham 'katastrofale' bivirkninger.

Guitarlegendens kontroversielle synspunkter har fået flere i hans omgangskreds til at vende ham ryggen.

Det fortæller Eric Clapton til Oracle Films i et interview, der kan ses på YouTube.

Den 76-årige englænder føler sig udelukket af både familie, venner og kolleger:

- Min telefon ringer ikke så tit. Jeg får ikke så mange beskeder og mails længere. Det er ret bemærkelsesværdigt.

- Jeg blev udstødt. Jeg kunne mærke det overalt. Jeg blev fremmedgjort, fordi jeg havde et anderledes synspunkt, forklarer veteranen.

Kommer til Danmark

Eric Clapton siger, han sågar overvejede at flytte for at begynde på en frisk:

- Jeg tænkte ret seriøst på at tage min familie væk fra England.

Verdensstjernen er 'frygtelig bange for nåle', men tidligere på året lod han sig vaccinere for sine børns skyld.

I fjor udgav musikeren i selskab med kollegaen Van Morrison nummeret 'Stand and Deliver', der er en protestsang mod nedlukning.

Eric Clapton optræder i Royal Arena på Amager 14. og 15. juni næste år. Koncerterne er stort set udsolgt.

De to shows er blevet udskudt på grund af pandemien og skulle oprindelig have fundet sted i går og i dag. Eric Clapton har ikke besøgt Danmark, siden han spillede i Herning i 2011.