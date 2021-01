Copyright-brøler: Undskylder med 2,7 mio. kroner

Nicki Minaj har tabt et årelangt opgør med sangskriveren Tracy Chapman over ophavretten til nummeret 'Sorry', som Chapman har anklaget Minaj for at have tyvstjålet

Popstjernen Nicki Minaj må nu punge ud og sige undskyld efter en lang retssag om rettighederne til sangen 'Sorry'.

Beløbet, der lyder på 450.000 dollars - svarende til lidt over 2,7 millioner danske kroner, betales til Tracy Chapman, som i 2018 anklagede Minaj for at have tyvstjålet fra hendes sang 'Baby, Can I Hold You' fra 1988.

Det skriver New York Times.

- Som sangskriver og uafhængig publicist har jeg lært at beskytte mit arbejde. Jeg har aldrig tilladt brugen af min sang. Retssagen var sidste udvej, fortæller Tracy Chapman, der er tilfreds med sagen udfald, der 'bekræfter at kunstneres rettigheder er beskyttet af loven og burde respekteres af andre kunstnere'.

Tracy Chapman sagsøger Nicki Minaj

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Kvæler musikbranchen

Sagen fik også opmærksomhed, da 'Sorry' aldrig officielt var blevet udgivet - til trods for at den blev afspillet på en radiostation efter et læk. Det fik flere fra musikbranchen til at bekymre sig - om sange, der endnu er under udvikling kan sagsøges.

Ifølge Tracy Chapman spurgte Nicki Minaj om lov til at bruge dele fra 'Baby, Can I Hold You', men det afviste Chapman, der til sin overraskelse kunne konstatere, at Minaj havde gjort det alligevel.

Minaj forsøgte at argumentere for, at hendes lån af elementer hørte under 'Fair Use', der lader kunstnere bruge elementer fra sange med copyright under særlige omstændigheder.

Her var dommer Virginia A. Phillips enig med Nicki Minaj med begrundelsen, at hvis ikke kunstnere kunne eksperimentere privat 'ville det begrænse kreativiteten og kvæle innovationen i musikbranchen'.

Men dommeren lod samtidigt sagen gå videre, da sangen var blevet lækket - og muligvis af Nicki Minaj selv, hvilket både radiostationen og Minaj afviste.

Nicki Minaj' advokater forklarer, at de tilbød de 450.000 dollars, da det ville være langt dyrere for dem at lade retssagen fortsætte.

For første gang: Viser sønnen frem

Verdensstjerne i kæmpe fuck-up