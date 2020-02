Dårlig idé: Fortryder kæmpe brøler

Nicki Minaj er ikke den første rapper, som dummer sig, og hun bliver næppe den sidste.

Verdensstjernen erkender, det var mindre smart, hun i september bekendtgjorde på Twitter, at hun havde besluttet at stoppe karrieren for at koncentrere sig mere om sin familie.

- På det tidspunkt følte jeg, at det var en god idé, men det gør jeg ikke nu. Sociale medier er et redskab. Det kan være din bedste ven eller dit værste mareridt, udtalte Nicki Minaj ifølge magasinet Rolling Stone under konferencen Pollstar Live 2020 i Los Angeles.

Det 37-årige fænomen forklarer, at hun har nået den konklusion, at hun er for hurtig ved tasterne.

- Det er derfor, jeg ikke har haft sociale medier på min telefon de seneste tre måneder. Jeg har lige fået det tilbage på telefonen, men jeg fjerner det snart igen....

Rekord på Hot 100

Nicki Minaj udgav i dag singlen 'Yikes', der er hendes første soloudspil i 2020.

Rapperen er den kvindelige artist med flest udgivelser på den amerikanske hitliste Hot 100 nogensinde. Hun har optrådt på den legendariske liste hele 106 gange siden 2009.

Med den succes skulle man tro, hun havde råd til en hel overdel. Foto: Swan Gallet/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Hendes seneste album, 'Queen', udkom i august 2018.

Nicki Minaj blev i oktober gift med barndomsvennen Kenneth 'Zoo' Petty. Ægteskabet skabte furore, fordi manden i 1994 blev dømt for voldtægt af en 16-årig pige.

Rapstjernen har optrådt i Danmark tre gange. I Falconer Salen i København i 2012, på Roskilde Festivals hovedscene i 2015 samt i en nærmest mennesketom Royal Arena på Amager i fjor.

Nicki Minaj er født i Trinidad og Tobago, men opvokset i Queens, New York.