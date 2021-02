Daft Punk smider bombe: Slut efter 28 år

Guy-Manuel de Homem-Christo og Thomas Bangalter har leveret hits efter hits sammen, men nu er det slut.

Den franske duo, der siden 1993 har udgjort Daft Punk, er gået fra hinanden og stopper med at lave musik sammen.

Det har de selv offentliggjort med en otte minutter lang video på YouTube, og nyheden bekræfter deres manager, Kathryn Frazier, over for Pitchfork. Årsagen har hun dog ikke delt med mediet.

Daft Punk brød for alvor igennem på det internationale musikscene med albummet 'Homework' i 1997, hvor især numre som 'Around the World' og 'Da Funk' fik folk verden over til at danse.

I 2001 fulgte de med albummet 'Discovery' op med endnu større succes med numre som 'One More Time' og 'Harder, Better, Faster, Stronger'

Guy-Manuel de Homem-Christo og Thomas Bangalter, der især er blevet kendt for deres ikoniske robotdragter, når de optræder som Daft Punk, udgav deres seneste - og altså indtil videre sidste - album, 'Random Access Memories', i 2013, hvor især nummeret 'Get Lucky' med Pharrell Williams og Nile Rodgers blev en bragende succes og vandt to Grammyer.

I 2013-udgaven af Gaffa-prisen vandt nummeret desuden prisen for årets bedste udenlandske sang, mens Daft Punk blev kåret til årets bedste udenlandske band.

I løbet af karrieren har Daft Punk vundet seks Grammy'er og en lang række andre priser.