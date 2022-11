Dansk festival afslører stort hovednavn

De har et alenlangt bagkatalog og en solid stribe hits, og hvis du er på de kanter, kan du næste år høre dem i landets tredjestørste by.

Maroon 5 med den karismatiske forsanger Adam Levine i forgrunden er således netop blevet afsløret som første hovednavn på den fynske festival Tinderbox.

Det skriver Tinderbox i en pressemeddelelse.

Her vil de spille fredag 23. juni 2023. Festivalen foregår fra 22. til 24. juni.

Listen over hits, Maroon 5 gennem tiden har været afsender på, er mildest talt lang. Få nulevende bands har nydt så stor succes, som Maroon 5 har med intet mindre end 32 Billboard Hot 100-placeringer.

Faktisk formåede bandet at figurere på den prestigefulde hitliste hvert eneste år fra 2010 til 2021.

Annonce:

Det hele startede dog tilbage i 2002 med det skelsættende album 'Sons About Jane', der satte Adam Levine og co. på det musikalske verdenskort med sange som 'This Love', 'She Will Be Loved' og 'Sunday Morning'.

Del af omfattende turne

Siden da har deres syv album store bagkatalog budt på singler som 'Makes Me Wonder', 'Misery', 'Sugar', 'Moves Like Jagger' med Christina Aguilera og en række andre samarbejder med toneangivende artister som Cardi B, Kendrick Lamar, Nipsey Hussle, SZA, Juice WRLD, Future og A$AP Rocky.

Koncerten på Tinderbox er en del af gruppens omfattende 2023-turné, som kommer i kølvandet på udgivelsen af deres seneste studiealbum 'JORDI', der blandt andet indeholder Megan Thee Stallion-samarbejdet 'Beautiful Mistakes', 'Nobody’s Love' og 'Memories', som har rundet en milliard streams på Spotify.

Gruppens forsanger Adam Levine er en populære herre især i det amerikanske, hvor han flere gange har været dommer og coach i sangkonkurrencen 'Voice', der er rigtig stort på de kanter.

Annonce:

Han havde også en såkaldt 'cameo' i 'Klovn - Forever', hvor Casper og Frank var i Los Angeles og holdt stor fest i 'The Hills'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mie fra 'Robinson' har levet et vildt liv med stofmisbrug, steroid-misbrug og et mistet barn. Hør hende fortælle sin historie i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.