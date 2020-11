Dansk rockmusiker forlovet med Playboy-model

Maryann Cotton er blevet forlovet i Las Vegas.

Den danske rockmusiker, som blev født i Ballerup og har det borgerlige navn Jackie Patino, har friet til den tidligere Playboy-model Chera Leigh, som han har været kærester med siden 2018.

Et brag af en fest

Ekstra Bladet fanger tidligt mandag morgen - hvilket er sen aften søndag i Las Vegas - Jackie Patino til en snak om det kommende bryllup.

- Lige nu er der ikke rigtig nogen fast dato, men vi har leget lidt med tanken om, at det måske kunne blive en gang i efteråret. Der er en masse, der skal planlægges, og vi har siddet lidt med nogle navne allerede nu for sjov skyld.

- Det bliver noget med, at der er en masse mennesker, der skal flyves ind fra Danmark, både familie og venner. Og så selvfølgelig også alle Cheras venner og familie. Det bliver noget af en fest, kan jeg fortælle dig.

Både coronavirussen og planlægningen gør, at det først bliver holdt til efteråret.

- Vi har snakket lidt om det med corona, og vi håber, at alt er normalt til den tid. Men der skal planlægges en masse ting.

- Det bliver i Las Vegas, hvor vi regner med at leje et hotel for en forlænget weekend, så der er plads til alle. Vi har også planer om, at der skal komme noget livemusik. Så det bliver virkelig banket stort op, siger Jackie Patino.

Chera Leigh var i 00'erne model i Playboy. Privatfoto

Koncerter aflyst

I juli udgav Maryann Cotton sit fjerde album, men det har ikke været muligt at spille koncerter på grund af corona.

- Det er sgu lidt deprimerende. Jeg har både snakket med mindre bands og store rockstjerner, og vi er alle i samme båd lige i øjeblikket, uanset om du spiller stadions eller klubshows.

- Det er det, jeg lever af, og det, jeg elsker. Så det er sure tider lige i øjeblikket, siger Jackie Patino.

Albummet er dog alligevel blevet taget godt imod, fortæller han.

- Det har været rigtig, rigtig fedt. Planen var selvfølgelig, at det kom ud, og så skulle vi på tour herovre i september. Men alt blev aflyst.

- Taget i betragtning, at der ikke har været nogen tour, så er det fandme blevet taget godt imod. Folk reagerer på det herovre, så der er så mange nye fans, og jeg kan virkelig mærke en helt anden respekt omkring navnet i forhold til de tre forrige albums. Det tager altid lige nogle år at finde sin egen 'ting', siger han.

Jackie Patino er kommet langt, siden han i 2006 deltog i 'Scenen er din'. Foto: maryanncotton.net

Søn af en rockstjerne

Jackie Patino er søn af Hal Patino, som i mange år var bassist i heavy metal-bandet King Diamond. Derfor kender han mange af de helt store inden for genren.

- Jeg siger altid, at jeg er født backstage, fordi min far spillede i King Diamond i mange år, så som lille knægt hang jeg ud med alle de store rockbands som Motörhead, Metallica og selvfølgelig King Diamond. Det har været hele min barndom, så jeg har altid været tæt på rockmusik.

- Da jeg var lille dreng og så Alice Cooper for første gang på videobånd, der trak det virkelig tæppet væk under mig. Da jeg så det lange sorte hår, sort makeup og leopard-plateau-støvler, der vidste jeg, 'det er det der, jeg vil lave,' siger han.

Opkaldt efter seriemorder

Alice Cooper fremstod som en fiktiv karakter for ham, og sådan en karakter ville han gerne opbygge til sig selv. Det blev til Maryann Cotton.

- Jeg kunne ikke se mig selv gå op på scenen som Jackie. Det var så langt fra, hvad jeg ville. Så kom det ellers bare, da vi sad og snakkede navne, Alice Cooper, Marilyn Manson - Maryann Cotton. Det havde det samme flow.

- Så fandt jeg ud af bagefter, at det er en engelsk seriemorder, og så tænkte jeg, 'det er perfekt!' Jeg vidste det ikke, da jeg tog navnet, men det er helt perfekt, siger han.

Jackie Patino har tidligere dannet par med 'Paradise Hotel'-deltageren Nadialine Von Bach gennem otte år.

Selvom du måske ikke kan genkende Jackie Patino, som han ser ud nu, så har du med stor sandsynlighed set ham før.

Han deltog nemlig i 2006 på landsdækkende tv i talentprogrammet 'Scenen er din' på TV2, hvor han endte på andenpladsen i juniorsang.Dengang var han 14 år gammel.