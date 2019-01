Daryl Dragon er død

Duoen The Captain & Tennille hittede i 70'erne med en stribe store sange, hvoraf deres version af 'Love Will Keep Us Together' - der er skrevet af Neil Sedaka and Howard Greenfield - formentlig er den mest kendte.

Popsangen strøg helt til tops på den amerikanske Billboard-hitliste, hvor den blev liggende i mange uger.

#RIP Daryl Dragon, The Captain, a great musician, keyboard player and friend for over 40 years. He took “Love Will Keep Us Together”, made it his own with the magic of his playing and her incredible voice. My sympathy to his family and to @ToniTennille. pic.twitter.com/43om2JnISG — Neil Sedaka (@neilsedaka) 2. januar 2019

Udover 'Love Will Keep Us Together' blev duoen, der ud over Daryl Dragon også bestod af Toni Tennille, kendt for hits som 'Muskrat Love' og 'Do That to Me One More Time'.

Daryl Dragon døde onsdag efter længere tids sygdom på et hospice i byen Prescott i Arizona. Det meddeler hans talsperson Harlan Boll ifølge en lang række medier - blandt andre CNN og USA Today.

Daryl Dragon og Toni Tennille på scenen under uddelingen af Grammy Awards i Los Angeles i 1976, hvor de modtog en pris for 'Love Will Keep Us Together' Foto: AP

Før han fandt sammen med Tennille og dannede succesduoen, spillede han i årene fra 1967 til 1972 med The Beach Boys.

Dragon og Tennille blev separeret i 2013 og skilt i 2014. De forblev dog nære venner, og Tennille var ved Dragons side, da han døde onsdag.

De to mødte hinanden i 1971, da Tennille hyrede Dragon til at spille klaver i musicalen 'Mother Earth'.

De blev gift i 1975 - et år efter de havde underskrevet pladekontrakt med A&M Records.

Megahittet 'Love Will Keep Us Together' er fra deres første album.