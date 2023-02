David Jolicoeur er død.

Det bekræfter medlemmer af hans stab over for flere medier, heriblandt The Guardian og mediet AllHipHop, hvoraf sidstnævnte var første medie til at bringe nyheden.

Rapperen var en del af den epokegørende gruppe De La Soul, som var gigantiske inden for hiphop i slutningen af 1980'erne og 90'erne.

Han blev 54 år.

Vincent Mason (tv.) er et af de andre medlemmer af gruppen De La Soul. Foto: Jack Plunkett/Ritzau Scanpix

David Jolicoeur gik under navnet Trugoy eller Trugoy the Dove, og selvom der ikke er nogen officielle udmeldinger om en dødsårsag, så er det offentligt kendt, at rapperen har haft problemer med helbredet i en årrække.

I 2018 havde han problemer med hjertet, som gjorde, at han måtte droppe at optræde, hvilket var svært for ham.

Da der blev afholdt Grammy-prisuddeling i sidste uge, var David Jolicoeur heller ikke til stede. De La Soul blev ellers hædret som en del af en hyldest til de største inden for hiphop gennem de sidste 50 år, men kun gruppemedlemmer Kevin Mercer, der går under rapnavnet Posdnos, var på scenen for at optræde.

De vandt selv en Grammy i 2005 for deres samarbejde med gruppen Gorillaz om det gigantiske hit 'Feel Good Inc.'

Kevin Mercer, Vincent Mason og David Jolicoeur dannede gruppen De La Soul i 1988, da de alle tre gik på high school sammen. Her lavede de en såkaldt demo, som fangede opmærksomheden hos en lokal producer.

Da deres debutalbum udkom i 1989 under titlen '3 Feet High and Rising' blev det et kæmpe hit og er gennem tiden blevet kaldt et mesterværk.

Især deres fokus på jazz og funk i hiphoppen har gjort dem til pionerer inden for genren.