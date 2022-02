'De skulle skamme sig!'

Miniserien 'Pam & Tommy' er '98 procent fiktion'.

I hvert fald ifølge John Corabi, der er tidligere sanger i Mötley Crüe.

Rockstjernen sviner serien grundigt til på Twitter, hvor han blandt andet beskylder 'Pam & Tommy' for at være 'fuld af bullshit'.

NME bringer nyheden.

John Corabi var kollega med trommeslageren Tommy Lee i Mötley Crüe fra 1992 til 1996.

Fandt aldrig sted

'Pam & Tommy', der vises på Disney+, skildrer rytmeholderens kaotiske forhold til skuespilleren Pamela Anderson, og John Corabi mener altså, at holdet bag har et lemfældigt forhold til virkeligheden.

Sangeren kalder serien 'latterlig' og 'kriminel' og har svært ved at genkende den Tommy Lee, han kender:

'Jeg delte fem år af mit liv med Tommy, og selvom det til tider var sindssygt, så er det lort, de kalder tv-underholdning, så overdrevet!', skriver John Corabi.

Frontmanden John Corabi i forbindelse med en koncert i København anno 2005. Foto: Johnny Frederiksen

Han udtrykker også bekymring over, at seriens ublu omtale af stjerneparrets famøse sexbånd får personlige konsekvenser for de implicerede og deres børn:

'Alle involverede i den her omgang lort er ligeglade med, hvordan Pam har det med at skulle genopleve det her. Eller hvordan Tommys nye kone har det med det. Eller hvad med at Tommys sønner ser denne komplet overdrevne historie om deres forældre! Alle de involverede skulle skamme sig!', harcelerer John Corabi.

'Pam & Tommy' fik forleden også kritik for, at en scene, hvor Mötley Crüe og bandet Third Eye Blind har en konflikt i et pladestudie, er ren fiktion.

Third Eye Blinds sanger, Stephan Jenkins, siger til Variety, at hændelsen aldrig fandt sted, og at han i øvrigt så Tommy Lees penis i sexvideoen, før han hørte Mötley Crües musik.

Ekstra Bladets anmeldelse af 'Pam & Tommy' kan læses her