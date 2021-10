Denne gang mener de det: 'Det sidste I hører fra os'

Næsten 40 år efter ABBA erklærede sig selv død som popgruppe er de dette efterår ved at genoplive sig selv - ny musik er på trapperne. Det samme er et digitalt sceneshow. Men så er det helt slut

ABBA har for en stund genoplivet sig selv dette efterår - næsten 40 år efter, at bandet lagde sig selv i graven. Ny musik er på trapperne. Det samme er et digitalt sceneshow.

Men så er det også slut. Helt slut - eller som Benny Andersson udtrykker det i et interview med britiske The Guardian: 'This is It!'.

To sange, som ikke er kommet med på det nye album, 'Voyage' , vil dermed ikke komme for offentlighedens ører.

Efter disse to projekter opløses gruppen - igen. Og for altid.

- I 1982 sagde jeg faktisk ikke, 'det her er afslutningen'. Jeg har aldrig sagt, at ABBA ikke skulle kunne gendannes. Men jeg siger det nu: 'This is It!, siger Benny Andersson og Björn Ulvaeus supplerer med et nik og et kort 'ja'.

'Voyage' er handlen fra 5. november, mens det digitale sceneshow, 'ABBA Voyage', først får premiere 27. maj næste år i den specialbyggede Abba Arena i London.

Hverken Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad vil dog være fysisk på scenen. I stedet ses fire digitale kopier i spøg døbt abbatarer som et ordspil på ordene avatar og ABBA.

Ser man på ABBA-stjernernes økonomi, står det helt klart, at det i hvert fald ikke er, fordi de mangler penge, at de netop har udgivet ny musik for første gang i 39 år. Læs mere om det her.