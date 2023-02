Derfor døde 80'er-ikon

I november døde sanger og skuespiller Irene Cara i en alder af 63 år.

'Dette er den absolut værste del af at være presseansvarlig. Jeg kan ikke tro, jeg har været nødt til at skrive dette, og bare det at dele nyheden. Del venligst dine tanker og minder om Irene. Jeg vil læse hver og en af dem, og jeg ved, at hun vil smile fra himlen. Hun forgudede sine fans,' lød bekræftelsen dengang på Twitter.

Dengang fremgik det ikke, hvorfor Irene Cara, der var bedst kendt for at synge titelsangene til filmene 'Fame' og 'Flashdance', var død.

Men nu står årsagen klar.

Det skriver TMZ, der er i besiddelse af obduktionsrapporten.

Her fremgår det, at det var en hjerte-kar-sygdom, der tog livet af sangerinden, som led af både forhøjet blodtryk og kolesteroltal, ligesom hun havde diabetes.

Irene Cara vandt i 1983 en Oscar og en Golden Globe for sangen 'What a Feeling', der var titelmelodien til 'Flashdance'. Hun var desuden nomineret til en Golden Globe for bedste kvindelige skuespiller for hendes præstation i filmen 'Fame', men hun vandt ikke.

Hun befandt sig i sit hjem i Florida, da hun gik bort sidste år.