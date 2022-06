Derfor døde 'Depeche Mode'-stjerne

Det kom som et chok, da det britiske hitband i slutningen af maj offentliggjorde, at bandmedlem Andy Fletcher var død i en alder af 60 år.

Årsagens til hans død har siden været ukendt, men for et par uger siden fik de nærmeste langt om længe svar. Det skriver Depeche Mode i et opslag på Facebook, hvor bandet oplyser, at familien har bedt dem dele det med resten af verden.

Det fremgår af opslaget, at det var en pludseligt opstået rift i hovedpulsåren, der ramte ham, mens han opholdt sig i hjemmet 26. maj.

'Så selvom det var alt, alt for tidligt, så døde han naturligt og uden langvarig lidelse,' skriver bandet i opslaget, hvor de også hylder det afdøde medlem og deres fans.

'Vi vil gerne tage et øjeblik til at anerkende den kærlighed for Andy, vi har oplevet fra jer i løbet af de seneste uger. Det er utroligt at se alle jeres billeder, læse alle jeres ord og se, hvor meget Andy betød for jer alle. Som I kan forestille jer, har det været nogle underlige og triste uger for os. Men vi har set og følt jeres kærlighed og støtte, og vi ved, at det har Andys familie også.'

Fra venstre er det Dave Gahan, Martin Gore og Andy Fletcher, der står bag en lang række hits. Foto: Miguel Villagran/Ritzau Scanpix

Bandet fortæller, at Andy Fletcher blev hyldet og mindet ved en ceremoni i London i sidste uge, hvor der blev både grædt og delt minder og historier om ham.

'Andy, du bliver savnet, men bestemt ikke glemt,' slutter bandets opslag.

Millioner af albummer solgt

Depeche Mode blev stiftet i 1980 og udgav året efter bandets første album, 'Speak & Spell'. Vince Clarke, der var med til at stifte bandet efter at have spillet musik med Andy Fletcher i flere år forinden, forlod kort efter bandet, som efterfølgende bragede igennem på den elektroniske musikscene.

I 2009 skrev Billboard, at bandet havde solgt mere end 100 millioner albummer verden over, ligesom bandet flere gange har været på turné for millioner af tilskuere.

Depeche Mode har flere gange været i Danmark, blandt andet optrådte de i 2018 på festivalen Tinderbox, hvor Ekstra Bladets musikanmelder kvitterede med fire stjerner. Året inden var de i Parken, hvor det kastede fem stjerner af sig fra en imponeret Thomas Treo.

Andy Fletcher og resten af Depeche Mode blev en del af Rock and Roll Hall of Fame i 2020 - efter at være blevet forbigået trods nomineringer i både 2017 og 2018.

