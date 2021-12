Deroute: Hun smadrer karrieren

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Lana Del Rey synger ofte om sin længsel efter den store kærlighed. Efterhånden savner hun også et publikum.

Fanskaren er skrumpet gevaldigt, efter sangerinden fra New York har droppet sin dragende popsound og i stedet har givet sine udgivelser karakter af digtoplæsning.

Lana Del Reys aktuelle udspil, 'Blue Banisters', har klaret sig alarmerende ringe på albumlisterne verden over, og herhjemme holdt pladen kun en enkelt uge i top 40.

Hendes store gennembrud, 'Born to Die', der udkom i 2012, var på charten i hele 70 uger og gjorde amerikaneren til et globalt fænomen.

'Blue Banisters' er godt i gang med at smadre stjernestatussen.

Udødeligt album

Siden 'Born to Die' har alle hendes album ligget enten nummer et eller to på Billboard 200 i USA, men 'Blue Banisters' dumpede ind på 8. pladsen sidst i oktober og faldt hele 98 pladser til nummer 106 ugen efter.

Albummet er i øjeblikket på 161. pladsen, mens åbenbart udødelige 'Born to Die' er nummer 192 efter utrolige 408 uger i top 200.

Lana Del Rey anno 2012, hvor den feterede newyorker nærmest kunne gå på vandet. Foto: Universal

Heller ikke i Storbritannien kan 'Blue Banisters' leve op fordums succes, for det blev blot til tre uger i top 100.

Den nu 36-årige sangskriver, der i virkeligheden hedder Elizabeth Woolridge Grant, besøgte senest Danmark i 2019, hvor hun optrådte på den fynske festival Tinderbox.

Lana Del Rey har endnu ikke offentliggjort koncerter i 2022.