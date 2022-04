Desperat forsøg: Ville censurere rapper-rumpe

Megan Thee Stallion er ikke bange for at bruge sin krop, når hun fyrer den af fra scenen i mere eller mindre udfordrende antræk.

Da den 27-årige rapper i weekenden optrådte på den gigantiske amerikanske festival Coachella, var hun iført det, der bedst kan beskrives som en guldbadedragt.

I den svingede hun kækt rumpetten - sikkert til stor glæde for mange.

Men i Kina, der live-streamede fra Coachella. Her var det for meget af det gode. Derfor fik de travlt med at censurere det pikante danseri fra Megan Thee Stallion og hendes entourage. Det skriver blandt andre magasinet Rolling Stone.

Det var mildt sagt svært for censurmedarbejderen at dække over det, der skulle skjules.

Rapperen og hendes dansere farede rundt på scenen, og selv med en sort censur-bjælke var så godt som umuligt at ramme deres bagdele.

Den sorte boks hoppede fra den ene side til den anden i et desperat forsøg på at dække Megan Thee Stallion og danserne. Resultatet er så komisk, at det nu bliver delt på de sociale medier i USA og Europa.

På Twitter har censurforsøget affødt flere sjove kommentarer.

En skriver blandt andet, at det enten er censurmedarbejderens første...eller sidste arbejdsdag.

En anden undrer sig over, hvilken del af Megan Thee Stallion de egentlig prøver at skjule, og en tredje kalder censurmedarbejderen for årets medarbejder.

Megan Thee Stallion optrædertil sommer i Danmark. Foto: Ritzau Scanpix

I Danmark bliver der rig mulighed for at opleve Megan Thee Stallion for fuld udblæsning og ganske ucensureret til sommer. Her optræder amerikaneren på Roskilde Festival.

Her kan du i øvrigt læse Thomas Treos bedømmelse af det festivalprogram, der venter os musik- og festhungrende danskere til sommer.