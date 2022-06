Det er ikke slut: Afdød superstjerne overrasker

Hvis du troede, du havde hørt det sidste til afdøde George Michael, så kan du godt tro om igen.

Tre nye aldrig tidligere hørte numre med den britiske superstjerne skal udgives, efter at de er blevet gravet frem fra gemmerne af den afdøde supersangers tidligere sangskriver-partner og bedste ven David Austin.

Sangene blev stort set afsluttet, før George Michael efterlod en verden i chok, da han døde pludseligt af en hjertesygdom i en alder af 53 i julen 2016.

David Austin har støvet materialet af og er klar til at udgive numrene efter at have været med til at skabe den kommende intime dokumentarfilm 'George Michael Freedom Uncut' om popstjernens farverige liv med utallige op- og nedture.

- Efter at Amy Winehouse var gået bort, trak de alle mulige demoer op af skuffen og begyndte at involvere folk i dem. Det ville vi aldrig gøre. Georges værk er HANS komplette værk. Det er det, vi skal arbejde med — og der er et par numre, der er klar, har David Austin ifølge The Mirror udtalt til The Sun.

David Austin og George Michael var gode venner og arbejdede sammen allerede fra begyndelsen af 80'erne. Foto: Twitter

Hologram-koncerter udelukket

Dokumentarfilmen udkommer 22. juni i år - en film, den verdensberømte sanger var begyndt at arbejde på allerede før sin død.

Desværre fik han ikke lov til at færdiggøre projektet, som altså nu er lavet færdig uden hans medvirken.

Filmen vil fortælle historien om Georges karriere fortalt med hans egne ord, hvor de nye numre er inkluderet, ligesom sangen 'This Is How', som udkom posthumt i 2019, også er at finde.

I kølvandet på nyheden om de ikke tidligere hørte eller udgivne numre og med udgangspunkt i ABBA's aktuelle hologram-koncerter er der opstået rygter om, at der er planer om noget lignende med George Michael.

Men David Austin siger, at hologram-koncerter med George Michael aldrig kommer til at ske.

Han fortæller, at det var på tale at bruge et hologram til en del af den afdøde musiklegendes opførelse af superhittet 'Fastlove' i den legendariske Royal Albert Hall, men planerne blev skrottet, fordi de ikke mente, at teknologien kunne yde stjernen retfærdighed.