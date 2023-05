- Det er så koldt, at mine bryster siger pling

Loreen, der også vandt i 2012 for Sverige, er brandvarm og ligger atter i top hos oddssætterne i år. Men ankomsten til Eurovision-præsentation i Liverpool på den turkise løber var langt mere kølig

Svenskeren kan blive den første kunstner siden Johnny Logan, der vinder Eurovision to gange, for i 2012 tog hun sejren med 'Euphoria', og nu er hun på spil igen med 'Tattoo' i årets konkurrence.

Netop 'Euphoria' bliver bredt regnet for at være blandt de bedste vindernumre nogensinde, og derfor er 39-årige Loreen, der på dåbsattesten hedder Lorine Zineb Nora Talhaoui, da også et stort navn i Eurovision-regi.

Af den grund ankom hun søndag som en regulær stjerne på den turkise løber i Liverpool.

Iført en tynd, lyserød kjole uden ærmer indtog hun cirkus Eurovision, men det ofte lunefulde vejr i det nordengelske spillede hende et puds:

- Det er så koldt, at mine bryster siger ping, fremstammede hun og fægtede med armene til svenske Aftonbladet.

Loreen er med nærmest rekordlave odds storfavorit til at tage den endelige sejr ved finalen lørdag, men først skal hun igennem første semifinale tirsdag aften. Danmark deltager i anden semifinale torsdag.

11 år ældre er Loreen klar til atter at indtage Eurovision anno 2023. Foto: Ida Marie Odgaard

Får varme fra alle

Efter en uge med de indledende prøver blev konkurrenceugen officielt kickstartet søndag, da de 37 kunstnere stod over for pressen udendørs.

Men pludselig forsvandt solen, og det var således ifølge Aftonbladet en frysende Loreen, der måtte stoppe op konstant til interviews og billeder.

Mediet beretter, hvordan Loreen efter to timer blot var nået halvvejs forbi alle de fremmødte.

- Jeg er lidt kold, men jeg får varme fra alle, udtalte hun og pointerede, at armene nærmest var 'følelsesløse'.

Sådan så det ud i 2012, da Loreen vandt Eurovsion i Baku. Foto: Ritzau Scanpix

Hun varmede sig dog ved tanken om, at hun fik lov at prøve at entrere Eurovision på denne vis. Sådan gjorde man nemlig ikke, da hun senest deltog - og vandt.

- Det er helt fantastisk. Vi havde ikke noget lignende i 2012, men nu har man mulighed for at føle sig forbundet med folk. Folk er så glade, siger Loreen.

Ekstra Bladet er fra onsdag til stede i Liverpool.