Miley Cyrus gav et par visdomsord om ægteskabet med på vejen til to fans, der blev forlovet under hendes koncert i Brasilien

For megastjernen Miley Cyrus var ægteskabet ikke nøglen til lykken.

I mindre end et år var hun gift med skuespiller Liam Hemsworth, og den oplevelse satte hun ved en koncert til den brasilianske festival Lollapalooza i São Paulo forleden et par ord på.

Det skriver blandt andre Billboard.

Under koncerten fik en fan hjælp af Miley Cyrus til at fri til sin kæreste, og i den forbindelse gav hun det nyforlovede par lidt livsvisdom med på vejen.

- Tillykke! Skat, jeg håber, at jeres ægteskab går bedre end mit. Det var en fucking katastrofe, sagde hun, inden hun igen sendte parret af scenen.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth mødte hinanden under optagelserne til filmen 'The Last Song' i 2010, og parret var gift fra december 2018 til august 2019.

Skilsmissen gik igennem i begyndelsen af 2020, og siden har Miley Cyrus både dannet par med realitystjernen Kaitlynn Carter og sangeren Cody Simpson.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth på den røde løber i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Sendte hyldest

Miley Cyrus er i øjeblikket på sin første turné, siden hendes album 'Plastic Hearts' udkom i slutningen af 2020.

Forleden blev hendes fly ramt af et lynnedslag, der kortvarigt satte rundrejsen til Sydamerikas scener på pause, men nu er hun altså i gang igen.

Fra scenen i São Paulo blev der også plads til en hyldest til den afdøde Foo Fighters-trommeslager, Taylor Hawkins. Miley Cyrus havde dedikeret koncerten til ham, og da hun sang 'Angels Like You' var det med et billede af Hawkins i baggrunden.