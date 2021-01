Død i ulykke: Blev kun 34 år

Den berømte skotske dj og producer Sophie er død.

Hun blev 34 år. Dødsfaldet bekræftes af hendes bagland til Mixmag og viderebringes hos blandt andre det velansete musiksite nme.

I udtalelsen lyder det, at Sophie, hvis fulde navn var Sophie Xeon, døde som følge af en ulykke lørdag morgen.

'Det er med dyb sorg, at jeg skal informere om, at musiker og producer Sophie gik bort i morges efter en pludselig ulykke omkring klokken fire i Athen, hvor hun boede', lyder det i udtalelsen.

'På dette tidspunkt er respekt for privatlivets fred vores prioritet på vegne af familien.'

Blandt hendes mere kendte singler er 'Bipp' fra 2013 og 'Lemonade' fra 2014. Hendes debutalbum, 'Oil of Every Pearl's Un-Insides', udkom i 2018 og modtog en Grammy-nominering i 2019 for bedste dance/elektroniske album.

Hun har fungeret som producer for blandt andre Madonna, Lady Gaga og Flume.

'Sophie var en pioner inden for ny lyd, en af de mest indflydelsesrige artister i det seneste årti. Ikke kun for geniale produktioner og kreativitet, men også for det budskab og den synlighed, hun opnåede. Et ikon for frigørelsen', lyder det videre fra Sophies bagland.