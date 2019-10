Død verdensstjerne udgiver ny sang

Det er tre år siden, at verdensstjernen Prince døde i en alder af 57 år, som følge af en voldsomt høj koncentration af det smertestillende stof fentanyl i kroppen.

Men det betyder ikke, at fansene ikke længere skal beriges med ny musik. CNN skriver således, at Princes bagland har valgt at udgive en 'spritny' udgave af sangen 'I feel for you'.

Hjemsøges af mors død

Den akustiske demo, der torsdag blev lagt op på de velkendte streamingplatforme, blev ifølge sangerens hjemmeside til i vinteren 1978-1979, imens Prince forberedte sig på sin solo-debut i Capri Theater i North Minneapolis.

- Den specielle, skrællede demooptagelse indfanger en 20-årig Prince i et råt og intimt øjeblik og begynder med lyden af artisten, der trykker på optageknappen på et kassettebånd og samler sin akustiske guitar op, lyder det i en udtalelse fra Princes bagland.

Demoudgaven, der netop er frigivet, blev senere ændret markant og udgivet på albummet 'Prince', der udkom 19. oktober 1979.

Prince udgav et hav af albums i perioden 1978 til 2015 og sang på den måde sig vej til musikindustriens top.

Prins Harry bryder sammen midt i tale

I alt blev det til flere end 100 millioner solgte albums, syv Grammy Awards og såmænd en Oscar for bedste sang med 'Purple Rain' til filmen af samme navn. Han blev en del af Rock and Roll Hall of Fame i 2004, og Rolling Stone har rangeret ham som nummer 27 på listen over de 100 bedste artister nogensinde. En liste, der i øvrigt føres af The Beatles foran Bob Dylan og Elvis Presley.

Du kan høre den nye akustiske udgave af 'I feel for you' her.