Dødsårsag bekræftet: DMX døde af overdosis

Musikverdenen var i sorg, da det i april kom frem, at den amerikanske rapper DMX var afgået ved døden efter at være blevet indlagt grundet et hjerteanfald.

Hidtil har årsagen til hjerteanfaldet svævet i det uvisse, men nu bekræfter medicinske undersøgelser, at der var tale om en forgiftning efter en overdosis af kokain.

Det oplyser blandt andre magasinet Vulture.

Efter rapperens død florerede adskillige rygter om, at den skyldtes en overdosis. Det blev dog ikke bekræftet af hverken familie eller af rapperens advokat, der i stedet blot henviste til hjerteanfaldet som dødsårsag.

Inden sin død lå DMX, der havde det borgerlige navn Earl Simmons, i koma i to dage på et hospital i New York. I sidste ende stod hans liv dog ikke til at redde.

'Vi er i dyb sorg over, at vores elskede DMX med fødenavnet Earl Simmons er død i en alder af 50 år på White Plains Hospital med familien ved sin side efter at have været i respirator de seneste dage,' lød det fra hans familie i en udtalelse.

'Earl var en kriger, der kæmpede helt til det sidste.'

DMX blev især kendt i løbet af de sene 90'ere og tidlige 00'ere med hits som 'X Gon' Give It To Ya' og 'Party Up (Up In Here)'.

Han efterlod sig 15 børn, som han havde med ni forskellige kvinder.