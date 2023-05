Dødsårsag offentliggjort

I april måned blev popgruppen S Club 7's Paul Cattermole fundet død i sin lejlighed i Dorset. Hvorfor den 46-årige musiker døde, er der nu kommet klarhed over

'Det er med stor sorg, at vi annoncerer den uventede bortgang af vores elskede søn og bror Paul Cattermole'.

Sådan lød det i en erklæring fra Paul Cattermoles efterladte, kort tid efter musikeren fra popgruppen S Club 7 blev fundet død i sit hjem.

Hvorfor Cattermole gik bort i en alder af bare 46 år, er der nu kommet klarhed over.

Paul Cattermole døde naturligt. Det fastslår retslægen ifølge mirror.co.uk.

'Vi kan bekræfte at hr. Cuttermole døde af naturlige årsager. Vores undersøgelser har konkluderet, at hans død var naturlig, og der vil ikke være nogen efterforskning af sagen', lyder det fra retslægens talskvinde.

På turné

S Club 7 var en af de største popgrupper tilbage i slutningen af ​​1990'erne og begyndelsen af ​​2000'erne i Storbritannien.

Gruppen havde flere hits - heriblandt 'Don't Stop Movin' og 'S Club Party'.

Paul Cattermole var med i popgruppen fra 1999 til 2002, og han skulle have været en del af den genforenings-turné, de står over for senere på året.

Hans pludselige død betyder dog ikke, at resten af gruppen sætter planerne i bero. I et opslag på Instagram oplyste S Club 7 forleden, at turnéen bliver en realitet.

Efter Paul Cattermole død er det ikke kun ham, der vil mangle på genforeningsturen. Hannah Spearitt har valgt at droppe turnéen.

S Club 7 består nu af Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O'Meera og Rachel Stevens.