Dødsfald til koncert

En koncert på Empower Field i Denver i USA endte lørdag aften med en tragisk dødsulykke, da en kvinde faldt ned fra en rulletrappe, hvor hun havde sat sig op på kanten.

Kvinden faldt flere meter ned og døde af sine kvæstelser, oplyser politiet og stadion ifølge avisen Denver Post.

Ifølge en meddelelse fra politiet indtraf hændelsen kort efter 23.00.

Kvindens navn og alder er ikke blevet offentliggjort. Det er ligeledes heller ikke blevet oplyst, præcist hvor langt kvinden faldt, eller om hun døde øjeblikkeligt eller blev kørt på hospitalet.

Knust hjerte

I en pressemeddelelse begræder countrymusikeren Kenny Chesney dødsfaldet.

'Jeg blev knust over at få at vide, at en person døde efter vores show. Der var så meget glæde fra publikum i Denver, og at høre dette knuser mit hjerte. Livet er dyrebart,' skriver han blandet andet.

Empower Field i Denver, hvor den tragiske ulykke fandt sted i weekenden. Foto: Ritzau Scanpix

Intet mistænkeligt

En talsperson for Empower Field, hvor koncerten blev afholdt, meddeler ifølge Denver Post, at man ikke har mistanke om, at kvinden blev skubbet i døden.

'Vi sender vores dybeste sympati til de pårørende til kvinden, der døde i den tragiske ulykke. Så vidt vi ved, var der ingen, der skubbede hende. Det var en tragisk ulykke,' lyder det fra koncertstedet.