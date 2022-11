Drake sagsøgt: Lavede falsk Vogue-forside

Det legendariske modemagasin Vogue har sagsøgt rapperne Drake og 21 Savage for at bruge en falsk Vogue-forside til at promovere deres nye fælles-album

Drake er frækkere, end mode-politiet tillader. Og måske også frækkere, end domstolene tillader.

Det store amerikanske modemagasin Vogue har nemlig lagt sag an mod Drake og kollegaen 21 Savage. Ikke fordi de har FOR store diamant-halskæder på, for meget hængerøv eller en rigeligt kæk frisure.

Conde Nast, selskabet, der udgiver Vogue, har derimod lagt sag an mod de to rappere for at promovere deres nye fælles-album 'Her Loss' ved at lave en falsk Vogue-forside - uden at få lov.

Og Conde Nast kræver nu, gennem en domstol på Manhattan, at rapperne betaler mindst fire millioner dollar eller tre gange så meget, som rapperne tjener på albummet, der udkom fredag.

Det skriver TMZ og Reuters.

Den falske Vogue-forside kan ses i Drakes Instagram-opslag herunder:

Ignorerede henvendelser

I forbindelse med den falske promovering skrev Drake på Instagram, at Vogue-magasinet ville være at finde på nyhedsstandene dagen efter.

Og samtidig skrev de tak til Vogue og chefredaktør Anna Wintour for 'kærlighed og støtte i dette historiske øjeblik'.

Kærlighed og støtte var der dog ikke meget af. Tværtimod understreger Conde Nast, at rapperne ikke havde fået en godkendelse fra Vogue, og de to rappere blev bedt om at fjerne alle opslag og reklamer med den falske forside, skriver TMZ.

Det ignorerede Drake og 21 Savage tilsyneladende og kan altså nu se frem til en retssag og et potentielt solidt riv i lommerne.

Drake var oven i hatten redigeret ind på et billede sammen med redaktøren Anna Wintour som en del af den falske promovering.

Vogue er ikke de eneste, de to rappere har brugt som falske reklamesøjler.

En stor del af albummets promovering har tilsyneladende handlet om at lave rav i den med falske happenings op til udgivelsen.

Blandt disse tæller promoveringen af en intim-koncert med de to rappere i NPR's populære YouTube-format 'Tiny Desk Concerts' og et falsk interview, hvor Drake og 21 snakker om porno og kærlighed med den kendte radiovært Howard Stern.

Den hårdkogte gangster-rapper 21 Savage rapper om kærlighed, sex og strippere med Drake på 'Her Loss'. Foto: Ritzau Scanpix/Mario Anzuoini

Tiny Desk-koncerten kom aldrig, og Howard Stern-interviewet var klippet sammen for at snyde de mange spændte fans.

Modsat situationen med Vogue har disse falsknerier dog ikke givet bagslag. Tværtimod siger en kilde til TMZ, at Drake og resten af holdet har været overrasket over reaktionen fra Vogue, eftersom både NPR og Howard Stern er hoppet med på joken.

Hverken Drake eller 21 Savage er vendt tilbage på TMZ's henvendelser.

Se det falske (og ret sjove) interview herunder: